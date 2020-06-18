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    Albayrak: Bozkır'ın gururlandıran görevi hayırlı olsun

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Volkan Bozkır'ı yeni görevinden dolayı kutladı.
    • AA
    • 18.06.2020 - 13:40
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    Albayrak: Bozkır'ın gururlandıran görevi hayırlı olsun

    Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır'a tebrik mesajları gitmeye devam ediyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanımız Volkan Bozkır'ı tebrik ediyorum." dedi.

    "TÜM DÜNYAYA HAYIRLI OLSUN"

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hepimizi gururlandıran yeni görevi ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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