Maliye Bakanı Albayrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ekonomik tedbirlerin olumlu sonuçlarının, salgın sonrasında görüleceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik önlemleri içeren videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Albayrak: Olumlu sonuçları salgından sonra göreceğiz VİDEO

"OLUMLU SONUÇLARI SALGINDAN SONRA GÖRECEĞİZ"

Albayrak, '#BirlikteBaşaracağız' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.