Albayrak: Türkiye'nin enerji merkezi olması için çalıştık

Albayrak: Türkiye'nin enerji merkezi olması için çalıştık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TANAP ile ilgili paylaşımda bulundu.

TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz miktarı 6 milyar metreküpe ulaşacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı döneme ait fotoğraflarla projeye ilişkin bir paylaşımda bulundu.

TANAP ile Türkiye'ye taşınacak toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacak olmasından gurur duyduklarını söyleyen Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

ALBAYRAK'TAN TANAP PAYLAŞIMI

"Türkiye’yi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk."

İLK ADIM 2011'DE ATILDI

TANAP'ta ilk adım, Türkiye-Azerbaycan arasında 24 Aralık 2011'de imzalanan mutabakat zaptıyla atıldı. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından TANAP Doğalgaz İletim AŞ kuruldu. Şirket, TANAP'ın tasarımı, inşaatı ve işletilmesini tamamlamak üzere proje sahibi olarak yetkilendirildi.

Projenin hukuki altyapısı, 26 Haziran 2012'de İstanbul'da Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ve "Ev Sahibi Hükümet Anlaşması" ile oluşturuldu. Ev Sahibi Hükümet Anlaşması, 10 Eylül 2014'te TBMM tarafından onaylandı.

AÇILIŞ ESKİŞEHİR'DE YAPILDI

Hattın açılışı, 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı törenle, Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattından Türkiye'ye gelen gaz miktarının yakın zamanda 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Kalan 10 milyar metreküp doğalgaz ise TAP ile Avrupa'ya gönderilecek.

TANAP 20 İLDEN GEÇİYOR

TANAP'ın Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor.

TANAP'ta, SOCAR ve Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.