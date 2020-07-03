Albayrak ve ailesine hakaret eden 1 kişi tutuklandı

Albayrak ve ailesine hakaret eden 1 kişi tutuklandı

Bakan Berat Albayrak ve ailesine hakaret soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30 Haziran itibarıyla sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara ilişkin çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, sosyal medya hesabı Twitter'dan Albayrak ve ailesine hakaret içeren paylaşımda bulunduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

ANKARA'DA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında, Ankara'da oturduğu tespit edilerek gözaltına alınan D.K.’nin tutuklandığını bildirdi.