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    ALES için yeniden başvuru alınacak

    ÖSYM, başvuruların 2-6 Temmuz tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu.
    • İHA
    • 02.07.2020 - 10:39
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    ALES için yeniden başvuru alınacak #1

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için yeni bir karar aldı.

    Sınav başvuruları, 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.

    ALES, BAŞVURULARA TEKRAR AÇILDI

    ÖSYM, 2020-ALES/1 için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacağını açıkladı. Başvurular (https://ais.osym.gov.tr) adresi üzerinden yapılabilecek.

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

    ÖSYM'nin takvimine göre, sonuçlar 16 Eylül tarihinde erişime açılacak.

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