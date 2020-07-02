ALES için yeniden başvuru alınacak

ÖSYM, başvuruların 2-6 Temmuz tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için yeni bir karar aldı.

Sınav başvuruları, 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında yapılmıştı.

ALES, BAŞVURULARA TEKRAR AÇILDI

ÖSYM, 2020-ALES/1 için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacağını açıkladı. Başvurular (https://ais.osym.gov.tr) adresi üzerinden yapılabilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖSYM'nin takvimine göre, sonuçlar 16 Eylül tarihinde erişime açılacak.