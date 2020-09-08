Ali Babacan koronavirüsü yendi mi? Ali Babacan'ın tedavisi ne durumda? Ali Babacan'ın sağlık durumu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Ali Babacan'ın sağlık durumu ne? Ali Babacan'ın tedavisi nasıl ilerliyor? Ali Babacan, sağlık durumunu aktardı...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, koronavirüse yakalanan isimlerden biri oldu.

25 Ağustos tarihinde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavi için hastaneye kaldırılan Ali Babacan'ın sağlık durumu merak konusu oldu.

ALİ BABACAN İYİLEŞTİ Mİ?

Ali Babacan'ın koronavirüs tedavisi devam ediyor mu? Ali Babacan iyileşti mi? Ali Babacan'ın sağlık durumu nasıl?' gibi soruların cevapları da merak konusu oldu.

Ali Babacan, sağlık durumu ile ilgili bilgileri, Twitter hesabından paylaştı. Şikayetlerinin gün geçtikte daha da azaldığını aktaran Ali Babacan'ın tesavisinin ne yönde ilerlediğini merak edenler için işte Ali Babacan'ın koronavirüs tedavisinde son durum... Ali Babacan, koronavirüsü yendi mi?

ALİ BABACAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ali Babacan, Twitter'dan yaptığı koronavirüs tedavisi süreciyle ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"ŞİKAYETLERİM AZALDI"

"Gün geçtikçe şikayetlerinin azaldığını belirten ve tedavisine evde devam edecek olan Babacan, "Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi. Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum"





VATANDAŞLARA UYARI

Babacan yaptığı paylaşımında, vatandaşlara seslenerek daha tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda da bulundu.