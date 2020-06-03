Ali Erbaş, Barış Çakan'ın şehit olduğunu söyledi

Müzik dinleyen grubu uyardığı için öldürülen Barış Çakan'ın ailesini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı, aileye evlatlarının şehit olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinledikleri için arkadaşıyla uyardığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan’ın ailesine, taziye ziyaretinde bulundu.

"EVLADIMIZ ŞEHİTTİR"

Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dille getiren Erbaş, Barış Çakan'ın şehit olduğunu ayet ile acılı aileye söyleyerek "Bundan sonra bizim yapacağımız hukuku takip etmek, suçluların hak ettikleri cezaları alması için gerekli takibatı ve çalışmaları yapmak; kardeşimizin mekanının cennet, makamının ali olması için dua etmektir. Biz şehit olduğunu düşünüyoruz ve şehitlik ayeti de burada hemen Bakara Suresi'nin 154. ayeti." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş'tan Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyareti VİDEO

















