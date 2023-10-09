Ali Erbaş: Barış ve huzurun tek yolu, işgalcilerin Filistin'den çekilmesidir Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin ile İsrail arasında yaşanan olaylarda barışın sağlanabilmesinin, işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıyla mümkün olacağını belirtti.

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin ile İsrail arasında yaşanan olaylarla ilgili bir mesaj yayınladı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müslümanların kutsallarına saldırılıyor"

Filistin’de yaşananları üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Yıllardır devam eden zulüm, işgal ve ambargo ile mazlum Filistin halkı maalesef en temel haklarından mahrum bırakılmakta, mallarına, evlerine el konulmakta, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların kutsallarına saldırılmaktadır.

"İşgalciler, Filistin topraklarından çekilmeli"

Barış ve huzurun sağlanabilmesi için çözümün yegâne yolu işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır. Masum insanların zarar görmemesi en büyük arzumuzdur. Her zaman olduğu gibi bizler mazlum Filistin halkının ve Mescid-i Aksa’nın özgürlük mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade ediyor, bir an önce tüm coğrafyanın barış ve huzura kavuşmasını diliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)