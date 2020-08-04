Dolar
6.9278
-0.3581%
Euro
8.1779
-0.1709%
Altın
1994.33
0.8857%
Borsa
1087.16
-3.5264%
G. Altın
444.495
0.6207%
Bitcoin
78093.72
-1.4661%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasını açıkladı

    Diyanet İşleri Başkanı, çocukların yarınlarına Kur'an ve sünnet perspektifinden çözümler sunabilmek için temayı 'Peygamberimiz ve Çocuk' olarak belirlediklerini söyledi.
    • AA
    • 04.08.2020 - 18:00
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 18:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasını açıkladı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili açıklama yaptı.

    Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası'nın "Peygamberimiz ve Çocuk" temasıyla idrak edileceğini bildirdi.

    Erbaş, açıklamasında şunları kaydetti:

    "PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK" TEMASI

    "Gözaydınlığımız ve geleceğimiz çocuklarımıza Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) gözünden bakabilmek, bugünü ve yarınlarına Kur'an ve sünnet perspektifinden çözümler sunabilmek adına 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nı 'Peygamberimiz ve Çocuk' temasıyla idrak edeceğiz.

    Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 6-8 Kasım tarihleri arasında birbirinden farklı konu başlıkları ve konukların katılımıyla düzenlenecek olan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nu da 'Peygamberimiz ve Çocuk' başlığıyla gerçekleştirmiş olacağız."

    Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasını açıkladı #1

    Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasını açıkladı #2

    Görüş Bildir