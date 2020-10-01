Ali Erbaş: Reyting adına çirkinlikleri ekrana taşımak büyük bir suçtur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, televizyon programlarında yaşanan ve son günlerde dikkat çeken olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Bir televizyon programında ortaya çıkan skandal olay Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü.

4 aylık bebeğin resmi babasından değil, komşudan olduğu ortaya çıkmış, DNA sonuçlarından sonra eşini aldatan annenin sevinci ise herkes tarafından tepki çekmişti.

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası” açılışında düzenlenen bir törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da gündem olan olaya yönelik açıklama yaptı.

"REYTİNG ADINA İSTİSMARI TEŞVİK EDEN YAYINLAR YAPMAK SUÇTUR"

Erbaş, istismarın sadece dini alanla sınırlı olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Algı operasyonlarıyla milli değerler ve şahsiyetleri kullanarak menfaat devşirmeye çalışmak da dikkat edilmesi gereken vahim ve tehlikeli bir istismar çeşididir.

Aynı şekilde reyting adına, bütün aile, gelenek, ahlak ve inanç değerlerini hiçe sayarak şüyuu vukuundan beter çirkinlikleri ekranlara taşımak, gayr-i meşru ilişkileri sıradanlaştıran, şiddeti ve istismarı teşvik eden yayınlar yapmak milletimize, medeniyetimize, nesillerimize ve geleceğimize karşı işlenen büyük bir suçtur ve aynı zamanda pervasızlıktır, sorumsuzluktur.”