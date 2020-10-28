Ali Erbaş'tan Charlie Hebdo'ya tepki: Utanç verici

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dergiyi en ağır ifadelerimizle lanetliyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fransız Charlie Hebdo dergisinin İslam’ı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan çirkin karikatürlerinin insanlık adına üzüntü ve utanç verici olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Erbaş, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti.

"YAYIN POLİTİKASI ÇİRKİN"

Özgürlüklerin de belli bir sınırı olması ve hakaret sınırına varmaması gerektiğini kaydeden Erbaş, "Bu anlamda söz konusu derginin yayın politikası çirkin ve kınıyoruz." dedi.

"EN AĞIR İFADELERİMİZLE LANETLİYORUZ"

Erbaş, İslam’ın barış ve hoşgörü dini olduğunu, asırlardan beri farklı inanç ve mezheplerden insanları bir arada yaşattığını belirterek, "Hem İslam peygamberine hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çirkin şekilde saldıran dergiyi en ağır ifadelerimizle lanetliyoruz." diye konuştu.

"KARANLIK DERGİ..."

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da son zamanlarda Fransa başta olmak üzere Avrupa’da, İslam’a ve Müslümanlara yönelik hakaret ve saldırıların çok ciddi boyutlara ulaştığı bildirildi.

Charlie Hebdo dergisinin de yayınlarıyla bu duruma öncülük ettiği belirtilerek, "Söz konusu karanlık dergi, son baskısında yine Peygamber Efendimizi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı konu edinen çok çirkin bir karikatür yayınlamaktadır." denildi.

"KAMUFLE EDİLEMEZ"

Bu yayın ve yapılanların, dünyadaki 2 milyara yakın Müslüman'a yönelik saygısızlık olduğu belirtilerek, "Önemle ifade ediyoruz ki, yalan, iftira, hakaret, aşağılama, hedef gösterme, provoke etme gibi tutum ve tavırlar asla özgürlük kavramıyla izah ve kamufle edilemez. Dolayısıyla, insanlığın yüz karası menfur dergiyi şiddetle lanetliyoruz." ifadesine yer verildi.