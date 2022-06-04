Kudüs'te bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'deki Filistinli Abdullah ile görüntülü görüşme yaptı.

Kudüs'ü ziyarete giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz Ramazan'da evine ziyaretine gittiği ve Türkiye'de yaşayan Filistinli Abdullah ile canlı bağlantı gerçekleştirerek Abdullah'ın özlemini giderdi.

Hayalinin Mescid-i Aksa'ya gitmek olduğunu söyleyen Abdullah, Aktaş'a,

"Orada namaz kılmak nasıl bir duygu?"

"Hatırlarsanız geçen Ramazan bize geldiğinizde benim hayalim Mescid-i Aksa'ya gitmekti. Ben ve babam gelemediğimiz için bize izin vermiyorlar. Nasıl bir duygu orada namaz kılmak orada olmak?" sorusunu yöneltti.

Ali Nur Aktaş Kudüs'ten Filistinli Abdullah ile görüştü VİDEO



"İnşallah en kısa zamanda burada saf tutarsınız"

Aktaş ise, "Allah size de nasip etsin inşallah. Bu problemler aşılınca en kısa zamanda ailenle babanla gelirsin inşallah. Biraz Kubbet'üs-Sahra'yı göstereyim. İnşallah en kısa zamanda burada saf tutarsınız oğlum." dedi.

"Selçuk Bayraktar gibi mühendis olmak istiyorum"

Abdullah Selçuk Bayraktar'ı örnek aldığını belirterek, "Orada bana dua edermisiniz. Ben Selçuk Bayraktar gibi mühendis olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.