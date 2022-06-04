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    Ali Nur Aktaş Kudüs'ten Filistinli Abdullah ile görüştü

    Kudüs'te bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'deki Filistinli Abdullah ile görüntülü görüşme yaptı.
    • 04.06.2022 - 22:30
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 22:39
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    Ali Nur Aktaş Kudüs'ten Filistinli Abdullah ile görüştü

    Kudüs'ü ziyarete giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz Ramazan'da evine ziyaretine gittiği ve Türkiye'de yaşayan Filistinli Abdullah ile canlı bağlantı gerçekleştirerek Abdullah'ın özlemini giderdi.

    Hayalinin Mescid-i Aksa'ya gitmek olduğunu söyleyen Abdullah, Aktaş'a,

    "Orada namaz kılmak nasıl bir duygu?"

    "Hatırlarsanız geçen Ramazan bize geldiğinizde benim hayalim Mescid-i Aksa'ya gitmekti. Ben ve babam gelemediğimiz için bize izin vermiyorlar. Nasıl bir duygu orada namaz kılmak orada olmak?" sorusunu yöneltti.

    Ali Nur Aktaş Kudüs'ten Filistinli Abdullah ile görüştü VİDEO

    Ali Nur Aktaş Kudüs ten Filistinli Abdullah ile görüştü #1

    "İnşallah en kısa zamanda burada saf tutarsınız"

    Aktaş ise, "Allah size de nasip etsin inşallah. Bu problemler aşılınca en kısa zamanda ailenle babanla gelirsin inşallah. Biraz Kubbet'üs-Sahra'yı göstereyim. İnşallah en kısa zamanda burada saf tutarsınız oğlum." dedi.

    Ali Nur Aktaş Kudüs ten Filistinli Abdullah ile görüştü #2

    "Selçuk Bayraktar gibi mühendis olmak istiyorum"

    Abdullah Selçuk Bayraktar'ı örnek aldığını belirterek, "Orada bana dua edermisiniz. Ben Selçuk Bayraktar gibi mühendis olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Ali Nur Aktaş Kudüs ten Filistinli Abdullah ile görüştü #3


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