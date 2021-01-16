Ali Yerlikaya: Kar yağışına karşı tedbirli olalım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara kar yağışına karşı tedbir uyarısı yaptı.

2017 yılından bu yana İstanbullular yoğun bir kar yağışı görmedi.

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, bugün yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde hava durumu açıklamasında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yağışlar akşam saatlerinden itibaren kar yağışına dönecek ve yarın yoğun kar manzarası İstanbulluları karşılayacak.

20 SANTİMETREYE KADAR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kıyılarda 5 ila 10 cm, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde 15-20 cm şeklinde olması beklenen kar yağışına karşı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da tedbir açıklamalarında bulundu.

"İNŞALLAH, ÖZLEDİĞİMİZ KAR YAĞIŞINA KAVUŞURUZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Ali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz.Tedbiri de elden bırakmayalım." dedi.