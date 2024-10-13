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Ali Yerlikaya'dan, polise yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama: Gözaltında tutulmaktadır

Ali Yerlikaya'dan, polise yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama: Gözaltında tutulmaktadır Yardım çağrısı üzerine bir eve giden ve burada 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanan polis memuruna ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında "Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum." ifadesinde bulundu.