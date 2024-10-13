Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan olayda, yardım çağrısı üzerine bir eve giden polis bıçaklı saldırıya uğradı.
Saldırı sonrası açıklamalar gelmeye devam ederken, bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
7 BIÇAK DARBESİYLE AĞIR YARALANDI
Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuklu'da sinir krizi geçiren bir hastayla ilgili 112 Acil sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.
Yerlikaya, olay yerinde 29 yaşındaki E.K'nin kontrol altına alınmaya çalışıldığı sırada çıkan arbedede görevli polis Mustafa Topuz'un aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
"ŞAHIS YARALI OLARAK SUÇ ALETİYLE YAKALANDI"
Yerlikaya, paylaşımında şu açıklamalarda bulundu:
Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum.
Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine aziz milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin.
Polis kardeşime acil şifalar diliyorum.
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