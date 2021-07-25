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    Alibeyköy Barajı'nda çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Alibeyköy Barajı'nda çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu gözlendi.
    • AA
    • 25.07.2021 - 05:39
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    Alibeyköy Barajı'nda çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu

    Sultangazi'de Cebeci Mahallesi'nde yer alan ve İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan Alibeyköy Baraj'ında, çok sayıda balığın telef olduğu görüldü.

    Neden öldüğü henüz belirlenemeyen balıkların kıyıya vurduğu ve baraj sularının çekildiği gözlendi.

    Atıklar, baraj sularının çekilmesiyle gözle görünür hale geldi.

    ''DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMIYORDU''

    Cebeci Mahallesi'nde oturan Şevkiye Kulaber, göle en yakın evin kendisinin olduğunu söyledi.

    Kulaber, balık ölümlerini bir akrabasından duyduğunu dile getirerek, "Daha önce böyle bir şey yaşanmıyordu. İnsanlar buraya geliyorlar ve balık tutuyorlardı." dedi.

    Alibeyköy Barajı nda çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu #1

    AYNI DURUM BÜYÜKÇEKMECE VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE DE YAŞANMIŞTI

    Daha önce de Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinde balık ölümleri görülmüştü.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, balık ölümlerinin kaynağının saptanması için gölden bazı numuneler almıştı.

    Alibeyköy Barajı nda çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu #2

    Alibeyköy Barajı nda çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu #3

    Alibeyköy Barajı nda çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu #4

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