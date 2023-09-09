Alinur Aktaş'tan öğrencilere ücretsiz ulaşım müjdesi

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Bursa'ya yaptığı hizmetlerle ön plana çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri sevindirecek bir paylaşım yaptı.
"11-12-13 Eylül tarihlerinde ulaşım ücretsiz"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Alinur Aktaş şu cümleleri kurdu:
"Sevgili öğrenciler,
Sizler için Bursa’mızdaki ayakta yolcu taşıyan ve BursaKart kullanılan tüm araçlarımızda 11-12-13 Eylül tarihlerinde ulaşım ücretsiz. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun, Allah zihin açıklığı versin evlatlarım."