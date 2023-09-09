Alinur Aktaş'tan öğrencilere ücretsiz ulaşım müjdesi
ensonhaber.com

Bursa'ya yaptığı hizmetlerle ön plana çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni eğitim öğretim yılında öğrencileri sevindirecek bir paylaşım yaptı.

"11-12-13 Eylül tarihlerinde ulaşım ücretsiz"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Alinur Aktaş şu cümleleri kurdu:

"Sevgili öğrenciler,

Sizler için Bursa’mızdaki ayakta yolcu taşıyan ve BursaKart kullanılan tüm araçlarımızda 11-12-13 Eylül tarihlerinde ulaşım ücretsiz. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun, Allah zihin açıklığı versin evlatlarım."

Alinur Aktaş'tan öğrencilere ücretsiz ulaşım müjdesi