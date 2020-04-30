Ümraniye'de, geri geri gelen bir otomobilin altında kalarak ezilen kadını, çevredeki vatandaşlar otomobili kaldırarak kurtardı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde, 34 CJJ 992 plakalı aracın sürücüsü M.A., sokağın girişi inşaat nedeniyle kapanınca geri geri sokaktan çıkmak istedi.

ALIŞVERİŞTEN DÖNEN KADIN ARACIN ALTINDA KALDI

Sokaktan çıkmaya çalışan sürücü, pazardan alışveriş yaparak evine doğru giden Nevhabar Ertuğrul isimli kadına çarptı.

Hareket halindeki otomobil, yerdeki kadını altına aldı. Kazayı gören vatandaşlar, uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.

Alışverişten dönen kadın otomobilin altında kaldı ViDEO

YARDIMINA VATANDAŞLAR YETİŞTİ

Kadının yardım çığlığına duyan çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar otomobili havaya kaldırarak, altındaki yaralı kadını çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri kazaya karışan otomobil şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

GERİYE ALIŞVERİŞ YAPTIĞI MALZEMELER KALDI

Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, geriye otomobilin altında alışverişten aldığı sebze ve meyveler kaldı.

Görgü tanıkları “Sürücü geri geri geliyordu. Kadını fark etmedi çarptı. Panikle üstünden geçti ezildi kadın. Hemen otomobili kaldırarak kadını altından çıkardık." diye konuştu.

Sürücü M.A., polis ekiplerine kaza ile ilgili bilgi verdi. Emniyete götürülen sürücü, "Kadını fark etmedim." diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.