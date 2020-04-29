Alkol alırken yakalanan 3 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
Kahramanmaraş'ta, birlikte alkol alırken yakalanan 3 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 1176 lira ceza kesildi.
- DHA
- 29.04.2020 - 19:26
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi'nde, bina arkasında alkol alındığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler; Necati Ç., Dursun Ç. ve Fatih D.'nin birlikte alkol aldıklarını tespit etti.
ÜÇÜ DE CEZAYI YEDİ
Bu kişilere 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan 392'şer liradan toplam 1176 liralık para cezası kesildi.
"HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"
Necati Ç., ceza yazıldıktan sonra polislere dönerek, "Hepinizden özür diliyorum." dedi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere ise tepki gösterdi.