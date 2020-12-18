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    Alkollü araç kullanırken kaza yapan Ahmet Kural'ın cezası

    Üsküdar'da alkollü araç kullanırken 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden olan oyuncu Ahmet Kural'a para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.
    • DHA
    • 18.12.2020 - 16:49
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 16:52
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    Alkollü araç kullanırken kaza yapan Ahmet Kural'ın cezası

    Üsküdar'da alkollü araç kullanarak art arda iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural, "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 12 bin lira  adli para cezasına çarptırıldı.

    CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

    Mahkeme, Ahmet Kural'ın, kusur durumunu, sosyal ilişkilerini, dosyaya yansıyan kişiliğini gerekçe göstererek 12 bin liralık cezada "İyi hal" indirimi yapmadı.

    EHLİYETİNE EL KONULDU

    Mahkeme, kusur durumunu gerekçe göstererek Kural'ın ehliyetinin de 10 ay süre ile geri alınmasına karar verdi.

    Ahmet Kural kaza

    Ahmet Kural kaza

    Ahmet Kural kaza

     

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