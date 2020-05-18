Alkollü Rus turist çırılçıplak havuza girdi

Alanya ilçesinde alkollü Rus turist, bir siteye girip, çırılçıplak havuza atladı. Şikayet üzerine polisin gözaltına aldığı turist, daha sonra evine bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi'nde bir sitenin sakinleri, dışarıdan gelen bir kişinin havuza çırılçıplak girdiğini fark etti.

Alkollü olduğu görülen kişinin Rus vatandaşı Yuri K. (26) olduğu belirlendi.

SİTE SAKİNLERİ POLİSİ ARADI

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Bu sırada havuzdan çıkan Yuri K., çevredekilerin uyarısı üzerine iç çamaşırı giydi.

İFADESİ ALINIP, EVİNE BIRAKILDI

Polis olay yerine gelerek, Yuri K.'yi ifadesi için merkeze götürdü. İfadesi alınan Yuri K., daha sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.