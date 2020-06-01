Alkollü şahıs, üzerinde gezdiği depoya düştü

Kağıthane'de yeşillik alandaki deponun üstüne çıkan alkollü bir kişi, kapağın kırılmasıyla 5 metre yükseklikten deponun içine düşerek yaralandı.

Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan mevkiinde 20.00 sıralarında, yol kenarındaki yeşillik alanda arkadaşlarıyla alkol alan Muharrem A., bir süre sonra sulama yapan görevlilerin kullandığı öğrenilen deponun üzerine çıktı. Muharrem A. depo üzerinde dolaşırken, kapağın kırılması nedeniyle 5 metre yükseklikten deponun içine düştü.

İLK MÜDAHALE İÇERİDE YAPILDI, İPLE ÇEKİLDİ

Olayı fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince deponun içinde ilk müdahalesi yapılan Muharrem A., itfaiye ekiplerinin uzattığı ip yardımıyla dışarı çıktı. Düşme sonucu yüzünde ezik ve çizikler oluşan Muharrem A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"OTURUYORDUK, ARKADAŞ AŞAĞI DÜŞTÜ"

İtfaiye ekipleri, çürük olduğu ve menteşelerinin koptuğu tespit edilen kapağı yerine oturttuktan sonra deponun çevresini emniyet şeridiyle kapattı. Muharrem A.'nın arkadaşı Yılmaz Tanrıkulu "Burada oturuyorduk, arkadaş aşağıya düştü. 6-7 metre var yani yükseklik. Öbür arkadaş yanında. Kapak kırıldı, aşağıya düştü" dedi.