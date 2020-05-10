Dolar
7.0838
-0.1268%
Euro
7.6838
-0.0754%
Altın
1702.57
-0.7965%
Borsa
97845.2
-0.5626%
G. Altın
388.026
-1.2269%
Bitcoin
71355.22
2.351%
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Alkollü sürücü kazadan sonra aracını bırakıp kaçtı

    Muğla'da, akıllı kavşakta takla atan alkollü araç sürücüsü otomobili olay yerinde bırakıp kaçarken, yola dağılan eşyalarını haberi alan ailesi topladı.
    • İHA
    • 10.05.2020 - 05:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Alkollü sürücü kazadan sonra aracını bırakıp kaçtı

    Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi girişinde bulunan akıllı kavşakta  otomobili ile seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra takla atarak meydanda bulunan çiçeklendirilmiş alana daldı.

    Ağaca çarparak ters bir şekilde durabilen ve alkollü olduğu düşünülen otomobil sürücüsü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

    Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araca ulaşan ekipler, aracın sürücüsüne ise ulaşamadı.

    ALKOL ŞİŞELERİ ETRAFA SAÇILDI

    Kaza sonrası araçtan yere düşen alkol şişesi kaçan sürücüyü ele verirken, kazayı duyup olay yerine gelen sürücünün ailesi araçtan düşen eşyaları topladı.

    Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından çekici ile otomobil olay yerinden kaldırılırken, kaçan sürücünün bulunması için de çalışma başlatıldı.

    Görüş Bildir