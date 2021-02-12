Alkollü sürücünün kullandığı otomobil polis kontrol noktasındaki beton bariyere çarparak takla attı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Kaan G.B.'nin kullandığı otomobil, Çamlıca gişelerinde bulunan polis kontrol noktasına yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. Sürücü Kaan G.B. kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki eşi ile üç çocuğu yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale polis kontrol noktasında bulunan polis ekipleri tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kaan G.B.'ye olay yerinde yapılan kontrolde 1.87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Alkollü sürücünün ehliyetine el koyulurken Kaan B. G., polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Alkollü sürücünün kullandığı araç beton bariyere çarptı VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı 3 çocuk ile anneleri ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığı sırada bir çocuğunu olay yerinde unutan alkollü baba, polisin uyarısı sonucu ambulansa binerek yaralı ailesine refakat etti.

Hasarlı araç çekiciyle otoparka götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.









