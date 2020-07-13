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- Almanya, Ayasofya kararına tepkili
Almanya, Ayasofya kararına tepkili
Almanya Dışişleri Bakanlığı Ayasofya'nın cami statüsüne döndürülmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti.
- Haber Merkezi
- 13.07.2020 - 13:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın sözleriyle başlayan Ayasofya'nın statü süreci, Danıştay'ın kararı ile ibadete açıldı.
86 yıldır süren müze saçmalığının bitmesi dünya tarafından tepkilerle karşılandı.
Birçok ülke Ayasofya kararını eleştirirken Almanya'dan yeni açıklamalar geldi.
KARAR UNESCO İLE BİRLİKTE ALINMALIYDI
Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada Ayasofya'nın cami statüsüne döndürülmesinin üzüntü verici olduğunu belirttildi.
Yapılan açıklamada "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararını üzüntü verici buluyoruz, UNESCO nezdinde istişare yapılmalıydı." ifadelerine yer verildi.