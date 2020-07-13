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    Almanya, Ayasofya kararına tepkili

    Almanya Dışişleri Bakanlığı Ayasofya'nın cami statüsüne döndürülmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 13:54
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    Almanya, Ayasofya kararına tepkili

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın sözleriyle başlayan Ayasofya'nın statü süreci, Danıştay'ın  kararı ile ibadete açıldı.

    86 yıldır süren müze saçmalığının bitmesi  dünya tarafından tepkilerle karşılandı.

    Birçok ülke Ayasofya kararını eleştirirken Almanya'dan yeni açıklamalar geldi.

    KARAR UNESCO İLE BİRLİKTE ALINMALIYDI

    Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada Ayasofya'nın cami statüsüne döndürülmesinin üzüntü verici olduğunu belirttildi.

    Yapılan açıklamada "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi kararını üzüntü verici buluyoruz, UNESCO nezdinde istişare yapılmalıydı." ifadelerine yer verildi.

    Almanya, Ayasofya kararına tepkili #1

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