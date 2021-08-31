Almanya'da gurbetçi 20 yaşındaki genç kız, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Almanya’da yaşayan 20 yaşındaki Öznur Öğüt kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Genç kızın 3 ay önce babası vefat ettiğinden acısına kalbinin dayanmadığı iddia edildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyünden Öğüt ailesi 3 ay içinde 2’nci kez acı yaşıyor.

Almanya’da yaşayan gurbetçi Öğüt ailesinden 4 çocuk babası Hüseyin Öğüt (48), 27 Mayıs 2021 tarihinde koronavirüsten hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gören Öznur Öğüt (20), 1 yıl önce kalp nakli ameliyatı oldu. Sağlık durumu bir süre stabil olan genç Öznur, evde kalp krizi geçirdi.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Sağlık ekipleri eve gelerek müdahalede bulunurken, Öznur Öğüt’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç Öznur’un kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi. Genç kızın cenazesinin, otopsi sonrası Türkiye’ye getirileceği ifade edildi.