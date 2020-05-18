Dolar
6.8664
-0.5057%
Euro
7.4447
-0.1796%
Altın
1744.02
0.0883%
Borsa
101654.99
1.8912%
G. Altın
386.403
-0.1452%
Bitcoin
66361.94
3.7678%
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C
    Almanya'da kilisede cuma namazı

    Almanya'da kilisede cuma namazı

    Dinler arası diyalog söylemiyle sık sık gündeme gelen Almanya'da; bir kilise, namaz kılmak isteyenlere kapılarını açtı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2020 - 16:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Almanya'da kilisede cuma namazı

    Almanya'da, kononavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar kapsamında iki ay önce toplu ibadetlere kapatılan  ibadethaneler açıldı.

    Berlin'deki bir kilise ise, korona günlerinde Ramazan ayı boyunca daha fazla ibadet mekanı sunabilmek amacıyla Müslümanlara kapılarını açtı.

    Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla sabah, öğle ve ikindi namazları toplu olarak kılınabilecek.

    Kilisede, ayrıca cuma namazlarına da izin çıktı. Kiliseye gelen kadın ve erkekler beraber namaz kılabiliyor...

    Berlin'deki bir kilise, Müslümanlara kapılarını açtı HABERİ

    Görüş Bildir