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    Almanya'da rahatsızlanan hasta, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

    Almanya'da beyin ölümü gerçekleşti denilen hastanın beynindeki pıhtının attığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle hasta Ankara'ya getirildi.
    • 02.06.2022 - 03:41
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 03:43
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    Almanya'da rahatsızlanan hasta, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

    Almanya’nın Wiesbaden kentinde yaşayan Osman Kızılkaya evinde rahatsızlanması üzerine Dresden'deki bir hastaneye sevk edildi.

    Türkiye'den yardım istediler

    Beyin ölümü gerçekleştiği iddia edilen Kızılkaya, evine gönderildi. Kızılkaya’nın yakınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi.

    Almanya da rahatsızlanan hasta, ambulans uçakla Türkiye ye getirildi #1

    Ambulans uçak Almanya'ya gitti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimatı üzerine Osman Kızılkaya'nın Türkiye'ye getirilmesi için gerekli işlemler başlatıldı. Saat 17.20’de Ankara’dan hareket eden ambulans uçak Almanya'nın Dresden şehrine gitti.

    Dresden Havalimanı'na inen uçak Kızılkaya'yı alarak 2,5 saat süren yolcuğun ardından Türkiye'ye getirdi.

    Almanya da rahatsızlanan hasta, ambulans uçakla Türkiye ye getirildi #2

    Hasta Türkiye'de hastaneye sevk edildi

    Ankara Esenboğa Havalimanı terminaline gece saatlerinde inen uçaktan alınan Kızılkaya, tedavi edilmek üzere ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Acil Tıp Uzmanı Erhan Er, ise yolculukta herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

    Almanya da rahatsızlanan hasta, ambulans uçakla Türkiye ye getirildi #3

    "Hastaya “evi”, yani ülkesi sahip çıktı"

    İHA'nın haberine göre Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

    “Almanya'da, beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen, fakat göz işaretleriyle iletişim kurabilen vatandaşımız Osman Bey, az önce uçakla Ankara’ya getirildi. 59 yaşındaki hastaya, Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olmasıyla “evi”, yani ülkesi sahip çıktı!”

    Almanya da rahatsızlanan hasta, ambulans uçakla Türkiye ye getirildi #4

    Almanya da rahatsızlanan hasta, ambulans uçakla Türkiye ye getirildi #5

    Almanya da rahatsızlanan hasta, ambulans uçakla Türkiye ye getirildi #6


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