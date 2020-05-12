Almanya'da SİHA'lara evet-hayır tartışması

Alman ordusunun SİHA talebine iktidar partileri evet derken; CHP'ye yakınlığı ile bilinen Yeşiller Partisi karşı çıktı.

Almanya'da, silahlı insansız hava araçları (SİHA) tartışmaları yeniden başladı...

Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn, ordu mevcudundaki insansız hava araçlarının silahlandırılması talebinde bulundu.

Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Alman ordusunun güvenliği için önemli olduğunu belirten Zorn, "Alman ordusu olarak SİHA'ları kendi savunmamız ve kendimizi korumak için kullanmak istiyoruz." dedi.

HEDEFLERE KESİN İSABET

SİHA'ların üç noktada önem taşıdığına dikkat çeken Genelkurmay Başkanı, karar vericilere zaman kazandıracağını ve hedeflerle mücadelede daha kesin isabetlilik sağlayacağını kaydetti. Zorn, SİHA'ların savaş uçaklarına göre daha hafif silahlar taşıyabildiğini ve görevin son ana kadar iptal edilebilmesi olanağı da tanıdığını belirtti.

ALMANYA'DA UZUN SÜREDİR TARTIŞILIYOR

SİHA'lar, Alman siyasetinde uzun süredir tartışmalı bir konu. Alman koalisyon hükümetinin programında konuyla ilgili meclis kararının, ancak "uluslararası hukuk, anayasa hukuku ve etik faktörlerin detaylı olarak değerlendirilmesi" sonrasında alınabileceği belirtiliyor.

İKTİDAR PARTİLERİNDEN SİHA'LARA DESTEK

İktidar partileri, Meclis Grubu'na SİHA'lara destek verdiklerini duyurdu.

CHP'NİN KARDEŞ PARTİSİ "İSTEMİYORUZ" DEDİ

Ülkede Meclis'e sunulan teklifte; Sol Parti ve CHP ile kardeş parti ilan edilen Yeşiller Partisi, SİHA'lara karşı çıktı.

Yeşiller Partisi, SİHA'ların uluslararası hukuka aykırı şekilde öldürmek için tasarlandığını savunarak, şu an Alman ordusunun herhangi bir görevinin bu tür bir silah sistemini gerektirmediğini kaydetti.

YEŞİLLER PARTİSİ İLE CHP YAKINLIĞI

Almanya'da SİHA'ların kullanımına karşı çıkan Yeşiller Partisi'nin, Türkiye ile özel bir bağı var. Bu bağ CHP ile...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretlerinde Yeşiller Partisi Genel Merkezi’ne birkaç defa ziyaret gerçekleştirmişti.

Kılıçdaroğlu burada, Yeşiller'in Eşbaşkanı Cem Özdemir ve parti yöneticileriyle samimi pozlar vermişti.