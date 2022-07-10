Almanya'da yaşayan Mardinli, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 11 kurban kestirdi

Almanya'da yaşayan hayırsever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 1'i dana, 10'u kuzu olmak üzere 11 adet kurban kesilmesi için vekalet verdi. Kurbanlar kesildi, ihtiyacı olanlara dağıtıldı.

Almanya'da yaşayan Mardinli Mehmet Salih Eken, Artuklu ilçesindeki Tekel Mahallesi Muhtarı Veysi Toparlı iletişime geçti ve muhtara vekalet verdi.

Eken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına 1'i dana, 10'u kuzu olmak üzere toplam 11 adet kurban kestirdi.

Muhtar Toparlı, avluda kasap tarafından tekbirler eşliğinde kesilen kurbanların mahallede bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi.

“Almanya'ya gittiği zaman mutlaka misafir ediyorlar”

İHA’ya konuşan Toparlı, “Almanya'da yaşayan Mehmet Salih Eken, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için kurbanlar kesti. Biri dana, 10 tane kuzu olacak şekilde kesimini gerçekleştirdik. Allah hayırlarını kabul etsin, eksik olmasınlar. Bunlar Erdoğan'ı çok seviyorlar. Zaten Cumhurbaşkanımızı da Almanya'ya gittiği zaman mutlaka misafir ediyorlar. Bizi de başkanımızı yalnız bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ediyorum.

Almanya'da yaşayan Mardinli vatandaş Erdoğan için 11 kurban kestirdi VİDEO

“Cumhurbaşkanına sevgimiz sonsuzdur, canımız ona feda”

Amca çocuğum dedi ki, 'Biz sana vekalet vereceğiz, Erdoğan adına Mardin'de kurban kes' dedi. Ben de hayvanları aldım. Başkanıma da haber verdim. Böyle bir şeyin yapılacağını söyledim. Allah ondan razı olsun, bizi kırmadı ve geldi. Bu iş Erdoğan sevgisidir. Allah onu eksik etmesin, cumhurbaşkanına sevgimiz sonsuzdur. Canımız ona feda.” dedi.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına teşekkür eden AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdal Bağış ise “Almanya'da yaşayan çok değerli hemşehrimiz Mehmet Salih Eken, muhtarımız Veysi Toparlı’yı arayarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına 1 dana, 10 tane kuzu kesmesini istedi. Biz de bugün muhtarlarımızla beraber bunu gerçekleştirdik. Kurbanlar kesildi. Allah kabul etsin. Cumhurbaşkanımız adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Kurbanlarımızı da ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız inşallah.” diye konuştu.