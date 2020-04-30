'Altınkale' projesi, Sivas'ta yükseliyor

Sıcak Çermik Kaplıcası bölgesine Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli bir benzerinin oluşturulduğu Altınkale projesi, Türkiye'de bir ilk olacak.

Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin bir benzeri Sivas'a yapılıyor...

İl merkezine 31 kilometre mesafede bulunan Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinde, Pamukkale'ye kardeş olarak hazırlanan Altınkale projesi hayata geçiriliyor.

RENGİNDEN DOLAYI 'ALTINKALE' ADI VERİLDİ

Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar yapılıyor. Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan projenin, turizm açısından kente değer katması bekleniyor.

Proje içerisinde peyzaj, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projesi, yöresel ürünler pazarı da yer alıyor. Altınkale'ye gelenler havuzlara girip suyun doğal sıcaklığı ve şifasından faydalanabilecek.

"HARİKA BİR MEKAN OLACAK"

Sıcak Çermik Kaplıcaları'ndaki uygulamaları yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, yetkililerden ve yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Salih Ayhan, "Sıcak Çermik, Sivas'ımızın göz bebeğidir. Şifa kaynağı olmakla birlikte burayı biraz daha fonksiyon vererek daha işlevsel hale getirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl başlatmış olduğumuz Altınkale projemizde belli bir aşamaya geldik. İnşallah burayı bu sene hizmete açacağız. Hem yol güzergahında olması, hem konum itibariyle ve oluşturduğu doğal oluşum ile hakikaten Türkiye'de dikkat çekici bir yer olacağına biz inanmaktayız. Rengiyle beraber inşallah insanların hatıralarını canlı tuttuğu, anılarını yaşattığı, güzel resim karelerinin oluştuğu çok harika bir mekan olacak. Sivas'ı turizmde daha farklı bir noktaya taşımakta bu tip enstrümanlarımızı kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'DE İLK VE ÖZGÜN OLACAK"

Sudaki kükürt oranının yüksek olması nedeniyle Altınkale'nin oluşumunun daha kolay olduğunu söyleyen Vali Ayhan, "Cazibe merkezi anlamında böyle doğal oluşum, termal ve kükürtlü su yoktur. Birçok termal su var ama kükürt oranı bu derece yüksek olan bir termal su yok. Olmadığı için de Türkiye'de ilk, farklı ve özgün olacak. Tasarımıyla da bölgeye çok farklı bir işlevsellik kazandırılmış olacak. Çok nitelikli, vizyon ve prestijli bir projedir. Hakikaten ilimize büyük bir değer kazandıracak ve ülkemizde de cazibe merkezi olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.