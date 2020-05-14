Altun: PKK'lı teröristler yine iyiliği hedef aldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Van'da teröristler tarafından düzenlenen alçak saldırıya tepki gösterdi.

Van'da PKK'lı teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca silahlı saldırı düzenlendi.

Özalp ilçesinde düzenlenen hain saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'lı teröristlerin bir kez daha iyiliği ve kardeşliği hedef aldığına dikkat çekti.

"DEVLETİMİZ HESABINI SORACAKTIR"

Altun, "Devletimiz, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır." ifadesini kullandı.

Altun'un açıklamaları şu şekilde:

"İYİLİĞİ, KARDEŞLİĞİ HEDEF ALDILAR"

"PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı.

Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır!"