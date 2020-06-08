Altun'dan Güney Kıbrıs'a Bizans bayrağı tepkisi

İslam'a ve Türkiye'ye yapılan alçakça saldırılara tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suçluların cezanlandırılmasını istemek en tabii hakkımızdır." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, Güney Kıbrıs'ta insanlığa ve vicdana sığmayacak bir saldırıya hüzün ve öfkeyle şahit olduklarını belirtti.

Larnaka'daki Tuzla Camisi'ne Bizans bayrağı asılmasının inanç hürriyetini savunan herkesi derinden yaraladığını bildiren Altun, "Tarihin binlerce yıllık sayfaları içerisinde kendi payına yalnızca barbarlığın, fikir ve inanca saldırının, talanın ve soykırımın utanç verici şöhreti miras kalan alçak zihniyet İslam'a ve Türkiye'ye duyduğu derin nefret ve kini bir kez daha mabedlerimize saldırarak göstermiştir." ifadelerini kullandı ve şunları kaydetti.

"İSLAM, YOLLARIMIZI AYDINLATMAYA DEVAM EDECEKTİR"

"İslam'a ve Müslümanlara saldırmanın sözüm ona fikir hürriyeti adı altında artık kurumsal bir yapıya büründüğünü ve adeta teşvik edilircesine her geçen gün şiddetini artırdığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz. Asırlar boyunca insanlığa barış ve selamet kaynağı ve kadim medeniyetimizin ufuk çizgisi olan İslam, her türlü sistematik saldırıya, tahrif ve bozgun hareketlerine karşı ilanihaye yollarımızı ve yıllarımızı aydınlatmaya devam edecektir.





"KUTLU İLHAMIN BİR TEZAHÜRÜ"

Türkiye, medeniyetinden aldığı ilham ve aşkla coğrafyamızı yeniden barış ve selamet diyarına dönüştürmek için tüm gücüyle mücadeleye devam edecektir. Bugün Akdeniz'in her bir köşesinde verdiğimiz destansı mücadele medeniyetimizden aldığımız kutlu ilhamın bir tezahürüdür."

"SUÇLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEMEK EN TABİİ HAKKIMIZ"



Türkiye'nin, basit provokasyonlar gibi görünen bu tür eylemlerin altında yatan motivasyon kaynağının ne olduğunun farkında ve bilincinde olduğuna dikkati çeken Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"İslam'a ve Türkiye'ye yapılan alçakça saldırıların bir an önce durdurulmasını ve suçluların cezanlandırılmasını istemek en tabii hakkımızdır. Herkes bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti, sembol mekanlar üzerinden kendi varlığına karşı işlenen her türlü alçak saldırıyı durduracak, tüm inanç ve kimliklerin barış içerisinde yaşadığı kardeşlik atmosferini Akdeniz'de yeniden inşa edecek kabiliyet ve kudrettedir."