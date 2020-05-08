Altun'dan İngiliz basınına tıbbi malzeme tepkisi

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a gönderdiği tıbbi malzemelerle ilgili iddialara tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İşin hakikati hemen ortaya konmuştur" dedi.

İngiliz basını, Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen 400 bin koruyucu önlüğün standartlara uymadığı iddiasını gündeme getirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği yardımların "kullanılamaz halde olduğu" iddiasını içeren haberlerin bazı basın kuruluşları tarafından sevinçle rağbet görmesinin, üzücü olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE KARŞITI HER HABERE..."

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye karşıtı her habere doğruluğunu ve güvenilirliğini hiç araştırmadan sahip çıkan bu zihniyet bizlere bağımsız, tarafsız, güvenilir ve sorumlu bir medyanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"ASILSIZ VE HEZEYAN DOLU İDDİALAR"

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a yolladığı tıbbi yardım malzemeleri ile ilgili ortaya atılan asılsız ve hezeyan dolu iddiaların, her iki ülkenin resmi makamları tarafından yalanlandığını ve işin hakikatinin hemen ortaya konduğunu vurgulayan Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"HAKİKAT TECELLİ ETTİ"

"Ancak ülkemizi karalama amaçlı bir kampanyanın ürünü olduğu aşikar olan bu tarz haberlerin, bazı kişiler ve medya kuruluşlarınca bu denli sevinçle rağbet görmesi üzücüdür. Gelgelelim hakikat tecelli etmekte, yalanı kendilerine rehber edinenlerin mumu her yatsıda sönmektedir.

"YAŞASIN DEMOKRASİ, YAŞASIN HAKİKAT"

Medya eğer yalanın, batılın ve sansasyonun girdabına kapılıp da doğrunun, hakkın ve hakiki haberin peşinden gitmeyi bırakırsa orada demokrasi savunusundan değil, olsa olsa halk ve demokrasi düşmanlığından söz edilebilir. Yaşasın demokrasi, yaşasın hakikat!"