Altun'dan Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için çalışmaya devam edecektir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Teknoloji Hamlesi projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin kararlılıkla başlatmış olduğu Milli Teknoloji Hamlesi projesinden, bedeli ne olursa olsun dönülmeyeceğini vurguladı.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"SİSTEMATİK ŞEKİLDE YALAN VE İFTİRALARLA..."

"Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların, sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE, BARIŞ VE İSTİKRARIN TEMİNATIDIR"

Devletimiz, milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir. Güçlü ve bağımsız Türkiye, hem bölgesel hem küresel barış ve istikrarın teminatıdır.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN GERİ DÖNÜLMEYECEK"

Türkiye yepyeni bir heyecan ve kararlılıkla başlatmış olduğu #MilliTeknolojiHamlesi projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek, devletimizin ve milletimizin bekası için gerekli olan her türlü girişimi ve projeyi desteklemeye devam edecektir."