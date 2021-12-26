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    Amanos Dağları'na yaban hayvanları için yemleme yapıldı

    Amanosların Osmaniye sınırları içinde kalan Düldül Dağı'nda yaban hayvanları için yem bırakıldı.
    • AA
    • 26.12.2021 - 23:05
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 23:12
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    Amanos Dağları'na yaban hayvanları için yemleme yapıldı

    Ülke genelinde yaşanan soğuk havanın etkisiyle yaban hayvanlar açlıkla mücadele ediyor...

    DAĞCILAR YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKTI

    Bahçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile Düziçi Dağcılık Kulübü üyesi dağcılar, Amanosların en yüksek zirvesi olan Düldül Dağı'nda kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bıraktı.

    Amanos Dağları na yaban hayvanları için yemleme yapıldı #1

    770 KİLOGRAM YEM BIRAKILDI

    Doğa koruma ekipleri ve dağcılar, pazar artığı sebze ve ekmekten oluşan 770 kilogram yemi, yaban hayvanlarının sıklıkla uğradığı bölgelere bıraktı.

    Amanos Dağları na yaban hayvanları için yemleme yapıldı #2

    Amanos Dağları na yaban hayvanları için yemleme yapıldı #3

    Amanos Dağları na yaban hayvanları için yemleme yapıldı #4

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