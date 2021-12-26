Amanos Dağları'na yaban hayvanları için yemleme yapıldı

Amanosların Osmaniye sınırları içinde kalan Düldül Dağı'nda yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Ülke genelinde yaşanan soğuk havanın etkisiyle yaban hayvanlar açlıkla mücadele ediyor...

DAĞCILAR YABAN HAYVANLARI İÇİN YEM BIRAKTI

Bahçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile Düziçi Dağcılık Kulübü üyesi dağcılar, Amanosların en yüksek zirvesi olan Düldül Dağı'nda kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bıraktı.

770 KİLOGRAM YEM BIRAKILDI

Doğa koruma ekipleri ve dağcılar, pazar artığı sebze ve ekmekten oluşan 770 kilogram yemi, yaban hayvanlarının sıklıkla uğradığı bölgelere bıraktı.