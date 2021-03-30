Amanoslar'da PKK sığınağı tespit edildi
Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta patlayıcı madde, termal kamera ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
- DHA
- 30.03.2021 - 11:14
- Güncelleme : 30.03.2021 - 11:17
Osmaniye İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde, Korkutlar Jandarma Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının katıldığı 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu'nda, 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullanıldığı tespit edilen sığınak içerisinde patlayıcı madde, termal kamera ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Malzemelerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.