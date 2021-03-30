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    Amanoslar'da PKK sığınağı tespit edildi

    Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınakta patlayıcı madde, termal kamera ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 11:17
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    Amanoslar'da PKK sığınağı tespit edildi

    Osmaniye İI Jandarma Komutanlığı'nca Amanoslar bölgesinde, Korkutlar Jandarma Özel Harekat timleri ve güvenlik korucularının katıldığı 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu'nda, 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullanıldığı tespit edilen sığınak içerisinde patlayıcı madde, termal kamera ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Malzemelerle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

    Amanoslar da PKK sığınağı tespit edildi #1

    İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

    Amanoslar da PKK sığınağı tespit edildi #2

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