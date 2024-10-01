Amasra Limanı'nda dalgaların boyu 15 metreye ulaştı

İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıların yapılmasının ardından Karadeniz'de beklenen fırtına etkisini göstermeye başlarken Amasra Limanı'nda kayalara çarpan dalgaların boyu 15 metreye ulaştı.
LİMAN MEVKİSİNE ŞERİT ÇEKİLDİ
Fırtına ve dalgalar nedeniyle polis ekipleri de küçük liman mevkiinde şerit çekerek, dalgaların vurduğu bölgelere vatandaşların yaklaşmasını önledi. Fotoğraf çekmek ve denize taş atmak amacıyla kayalık alana geçmeye çalışan vatandaşları, bölgede nöbet tutan polis ekipleri ikaz ederek, geri çevirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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