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    Amasra’da 41 maden şehidi için Kur'an-ı Kerim okundu

    Bartın'ın Amasra ilçesinde maden kazasında hayatını kaybeden maden işçileri için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Serif okutuldu.
    • 20.10.2022 - 20:22
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    Amasra’da 41 maden şehidi için Kur'an-ı Kerim okundu

    Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen kazada 41 madenci hayatını kaybetti...

    41 madenci için Amasra Kaymakamlığı ve Amasra Muhtarlar Derneği tarafından ilçe merkezinde yer alan Ulu Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Serif okundu.

    Anma programına Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İl Müdürü Ahmet Yıldız, ölen madenci yakınları, maden işçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Duygu dolu anlar yaşandı

    Akşam namazına müteakip düzenlenen programda şehit yakınları, maden işçileri ve vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

    Program şehit madenciler için edilen dualarla sona erdi. Programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

    Amasra’da 41 maden şehidi için Kur an-ı Kerim okundu #1

    Amasra’da 41 maden şehidi için Kur an-ı Kerim okundu #2

    Amasra’da 41 maden şehidi için Kur an-ı Kerim okundu #3

    Amasra’da 41 maden şehidi için Kur an-ı Kerim okundu #4

    Amasra’da 41 maden şehidi için Kur an-ı Kerim okundu #5


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