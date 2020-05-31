Amasya'da 77 yaşındaki adamın başına çatı düştü

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü izni sırasında sokağa çıkan yaşlı adam, başına çatı düşmesi sonucu yaralandı.

Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yer alan bir çay ocağının çatısı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAFASINA ÇATI DÜŞEN YAŞLI ADAM YARALANDI

65 yaş ve üstü sokağa çıkma izninde çay ocağına gelen ve olay sırasında çay ocağında bulunan 77 yaşındaki Nurettin Güney yaralandı.

Güney, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzne çıkan yaşlı adamın başına çatı düştü