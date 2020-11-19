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    Amasya'da 90 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı

    Amasya’da yaşayan 65 yaşındaki Bülbül Öztürk, evine gelen maskeli sahte polis tarafından 90 bin liralık altın ve paraları alınarak dolandırıldı.
    • İHA
    • 19.11.2020 - 10:16
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 10:43
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    Amasya'da 90 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı

    Amasya’nın Suluova ilçesinde eşi yıllar önce vefat eden 3 çocuk annesi Bülbül Öztürk’ü telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi, bir kuyumcu soygununda kimlik bilgilerinin kullanıldığı gerekçesiyle evindeki ziynet eşyalarının da bu kapsamda incelenerek çalıntı olup olmadığının araştırılacağını belirtip evdeki yaklaşık 90 bin liralık altın ve paraları alarak uzaklaştı.

    Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

    POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

    Suluova ve Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı takibi sonucu Samsun’da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.S. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Dolandırıcılık olayına karışan bir şüpheli şahıs daha yaşlı kadına ait olduğu belirlenen bir miktar para ile Samsun’da yakalanarak gözaltına alındı.

    Amasya'da 90 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı ViDEO

    Amasya da 90 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı #1

    Amasya da 90 bin lirasını dolandırıcıya kaptırdı #2

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