Amasya'da bir genç, evde yaptığı maket uçakları satıyor

Amasya'da bir genç, evde yaptığı maket uçakları satıyor

Meslek lisesi mezunu genç, evinde maket uçak yapıyor. Gerçeği gibi şekillendirdiği uçaklara Almanya’dan bile sipariş alan genç, gece yarılarına kadar çalışıyor.

Çocukluğunun geçtiği İstanbul’da evleri havalimanına yakın olduğu için pilot olma hayali kuran Ömer Faruk Karakoyun, bu hedefine ulaşamasa da pes etmedi.

Amasya'nın Suluova ilçesindeki evinin bir bölümünü atölyeye dönüştüren Karakoyun, maket uçak yapmaya başladı.

Karakoyun’un titizlikle çizip gerçeği gibi şekillendirdiği uçaklara, Almanya’dan bile talipler var.

“Yine hayalimin peşinden gidiyorum”

Uçakların peşinden heyecanla baktığı günleri anlatan 27 yaşındaki Karakoyun, “Işıkları, motor sesleri bende merak uyandırdı. Pilotluk sınavlarına hazırlandım. Ama nasip değilmiş, olmadı. Ben de pes etmedim. Yine hayalimin peşinden gidiyorum. Yaptığım uçak tasarımları da o aşkın ve tutkunun birer parçası oldu.” dedi.

“Motorlarının tanesine bir hafta uğraş verdim”

Ağaç parçaları kullanarak yaptığı ilk uçağı 2,5 ayda tamamladığına değinen meslek lisesi tasarım bölümü mezunu Karakoyun, “Çok ince işçiliği var. Motorlarının tanesine bir hafta uğraş verdim. İşimi seviyorum ve severek yapıyorum. Erken saatlerde kalkıp gece yarılarına kadar çalışıyorum.” diye konuştu.

“25 bin liraya satacağım”

Tasarımlarının sosyal medyada da büyük ilgi gördüğünü belirten Karakoyun, “Çizimini bir ayda tamamladığım 2 metre uzunluğundaki uçağı, Türkiye'den Almanya'nın Berlin şehrine sipariş olarak yaklaşık 25 bin lira bedelle göndereceğim.” şeklinde konuştu.