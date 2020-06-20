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    Amasya'da kaybolan Çapkın, sahibine kavuştu

    Kaybolan muhabbet kuşu, itfaiye ekiplerince bulunup sahibine teslim edildi.
    • İHA
    • 20.06.2020 - 16:05
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    Amasya'da kaybolan Çapkın, sahibine kavuştu

    Geçtiğimiz günlerde, Amasya'nın Merzifon ilçesinde muhabbet kuşu Çapkın'ı kaybeden bir vatadaş, Merzifon Belediyesi'ne dilekçe ile başvurdu.

    Başvuru sonrası itafiye ekipleri harekete geçti ve Çapkın'ı bularak sahibine teslim etti.

    GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

    İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunan Çapkın'ı karşısında gören sahibi Halime Hanım duygulu anlar yaşadı.

    Gözyaşlarını tutamayan kadın, İtfaiye Müdürlüğü personeline ayrı ayrı teşekkürlerini ileterek, göstermiş oldukları duyarlı davranıştan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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