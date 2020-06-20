Amasya'da kaybolan Çapkın, sahibine kavuştu

En Son Haber

Kaybolan muhabbet kuşu, itfaiye ekiplerince bulunup sahibine teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde, Amasya'nın Merzifon ilçesinde muhabbet kuşu Çapkın'ı kaybeden bir vatadaş, Merzifon Belediyesi'ne dilekçe ile başvurdu.

Başvuru sonrası itafiye ekipleri harekete geçti ve Çapkın'ı bularak sahibine teslim etti.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunan Çapkın'ı karşısında gören sahibi Halime Hanım duygulu anlar yaşadı.

Gözyaşlarını tutamayan kadın, İtfaiye Müdürlüğü personeline ayrı ayrı teşekkürlerini ileterek, göstermiş oldukları duyarlı davranıştan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.