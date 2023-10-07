Amasya’da köyde çıkan yangın maddi hasara yol açtı Amasya’da bir köyde çıkan yangında 2 ev, 2 garaj ve 1 samanlık kül oldu. Alevler ekiplerin yoğun çalışması sonucu güçlükle söndürüldü.

İHA

Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde Ahmet Yıldız’a ait evde akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangın bir anda büyüdü

Alevler kısa sürede çevredeki bir ev, iki garaj ile samanlığa sıçradı. Köylüler dumanların sardığı çevredeki ahırlarda bulunan hayvanları dışarı çıkardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Amasya, Göynücek ve Suluova belediyelerinin itfaiyeleri ile jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı yaşanmadı

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de alevlere müdahale etti. Vatandaşların paniğe kapıldığı yangının söndürme çalışmalarını Göynücek Kaymakamı Mustafa Kartal da takip etti.

Samanlık bölgesinde ve yakacak odunların bulunduğu alanda soğutma çalışmalarına devam edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)