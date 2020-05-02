Amasya'da kumar oynayan 13 kişiye 55 bin 650 lira ceza

Polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kumar oynayan 13 kişiye 55 bin 650 lira para cezası kesilirken, kumar malzemeleri ele geçirildi.

Amasya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin kumarhaneye çevrildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

13 KİŞİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda kumarhaneye çevrilen evde 13 kişi yakalandı.

Ev sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.

13 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

13 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi uyarınca bin 225'şer lira, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden de 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

Evde yapılan aramada ise soba içerisinde 2 deste açılmamış ve 411 oyun kağıdı ile farklı yerlerde 106 oyun kağıdı, sobanın altında 13 oyun kağıdı ve bir adet yazboz, kanepe kolunun içerisinde 70 poker pulu, 1 zar ile 175 okey taşı ele geçirildi.