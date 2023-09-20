Amasya’da merada yangın çıktı Amasya’da Yedikır Baraj Gölü’nün kıyısında bulunan mera alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İHA

Amasya'nın Suluova ilçesinde, rüzgarın da etkisiyle onlarca dekar alanı kısa sürede küle çeviren alevlere ekipler müdahale etti.

Ekipler seferber oldu: Yangın söndürüldü

Geceyi aydınlatan alevlerin söndürülmesi için Amasya, Suluova ve Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü seferber oldu.

Cürlü köyünden vatandaşların endişeyle takip ettiği alevler söndürüldü.

"Emek veren tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum"

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yedikır Millet Bahçemiz ve Havaalanı yolu üzerindeki merada meydana gelen yangın etkili rüzgar sebebiyle hepimizi endişelendirdi. Bölgeye intikal eden ekiplerimiz yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Emek veren tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)