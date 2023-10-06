Amasya’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İHA
Amasya'da Bilal Karta yönetimindeki 34 EHJ 810 plakalı otomobil, Amasya merkeze bağlı Kızseki köyü mevkiine geldiğinde yolun karşısına geçmekte olan Şevki Geriş’e çarptı.
Yaya hayatını kaybetti
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Geriş’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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