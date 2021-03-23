Amasya’da polis ekipleri kapı kapı dolaştı: Misafir kabul etmeyin

Koronavirüs vakalarının artması ile harekete geçen polis ekipleri, kapı kapı dolaşarak ev ziyareti yapılmaması ve misafir kabul edilememesi konusunda vatandaşları uyardı.

Amasya’da artan koronavirüs vakaları İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Yüksek riskli iller grubunda yer alan Amasya’da, yayılmanın en etkili sebebi olan ev ziyaretlerine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Yunus Emre Mahallesi’nden başlanarak polis ekipleri kapı kapı dolaşıp, ev ziyaretleri konusunda vatandaşları uyardı.

Ayrıca bina girişlerine broşürler asılarak halka bilgiler verildi.

“TOPLU ETKİNLİKLER YAPILMAMALI”

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk; komşu, akraba, hasta, taziye ziyaretleri, mevlit, gün, toplu yemek ve doğum günü kutlaması gibi toplu etkinliklerin kesinlikle yapılmaması gerektiğini ifade etti.

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Öztürk, “Sevdiklerimizin sağlığı için tedbirlere uyalım, salgının bulaşmasına neden olan riskli ortamlar oluşturmayalım. Sağlık için hepimiz için maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinin yanı sıra ev ziyaretlerinden uzak duralım. Birlikte başaracağız.” dedi.