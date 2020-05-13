Amasya'da yaşlı kadının parası dolandırıldı

Eşiyle beraber yaşayan ve sosyal yardım desteği alan 90 yaşındaki engelli kadın, "Paraların eksik verildi" bahanesi ile 1000 lirasından oldu.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde yaşayan ve engelli olan Nurdane Güneş, yanına gelen bir kişi tarafından dolandırıldı.

90 yaşındaki Güneş'in yanına gelen bir şahıs, paralarının eksik verildiğini, bu nedenle kendisine iade etmesi gerektiğini söyledi.

Parayı tamamlayıp getireceğini söyleyen kişiye inanan Güneş ise 1000 lirayı bu kişiye verdi.

PARAYI GERİ GETİRMEDİ

Şüphelinin gitmesinden bir süre sonra parasının dolandırıldığını anlayan Güneş, şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Nurdane Güneş, bahçesindeyken tanımadığı bir kişinin kendisine, "Yenge buraya gelsene" diye seslendiğini, bunun üzerine bu kişinin yanına gittiğini söyledi.

"ALDIĞIMIZ PARANIN NE KADAR OLDUĞUNU SORDU"

Kendisine parasının eksik yattığını, tamamlayıp vereceklerini söylediğini anlatan Güneş, "Aklıma bir şey gelmedi. O kişiye, 'Parayı ihtiyaçlarımıza karşılık harcadık.' dedim. Aldığımız paranın ne kadar olduğunu sordu. Ben de 700 lira eşimin, 550 lira da benim maaş aldığımızı ve hepsini harcadığımızı, başka paramız olup olmadığını sorunca da 1000 lira yardım yapıldığını söyledim." dedi.

"KEFEN PARASI OLARAK AYIRMIŞTIM"

Eve gidip parayı alıp bu kişiye verdiğini belirten Güneş, "Tekrar bana, 'İkinizin de maaşı eksik verilmiş, tamamlayıp vereceğim.' diyerek 1000 lirayı alıp arabasına binip gitti. Arkasından seslendim ama sesimi duyuramadım. 'Hangimizin parası eksik?' diye soracaktım. Bu insanlar beni kandırdı, Allah'ı da kandıramaz ya. Bu parayı kefen parası olarak ayırmıştım. O para onun kefen parası olsun." ifadesini kullandı.