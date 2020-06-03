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- Amasya'da yoğurt sanıp boya yiyen adam hayatını kaybetti
Amasya'da yoğurt sanıp boya yiyen adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek bir kabın içinde bulunan boyayı kaşıkla yiyen yaşlı adam, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybederken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 03.06.2020 - 16:00
Amasya'da 83 yaşındaki Yakup Sert, yanlışlıkla yoğurt zannettiği kaptaki boyayı kaşıkla ağzına atıp yutunca zehirlendi.
Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Sert, ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi.
KURTARILAMADI
Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Yakup Sert, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.