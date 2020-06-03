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    Amasya'da yoğurt sanıp boya yiyen adam hayatını kaybetti

    Yoğurt zannederek bir kabın içinde bulunan boyayı kaşıkla yiyen yaşlı adam, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybederken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 03.06.2020 - 16:00
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    Amasya'da yoğurt sanıp boya yiyen adam hayatını kaybetti

    Amasya'da 83 yaşındaki Yakup Sert, yanlışlıkla yoğurt zannettiği kaptaki boyayı kaşıkla ağzına atıp yutunca zehirlendi.

    Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Sert, ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi.

    KURTARILAMADI

    Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Yakup Sert, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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