Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı

Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı

Amasya’da karla kaplı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol kenarındaki trafik levhasına çarparak durabildi. Kazada 30 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman’dan Giresun yönüne giden Emrah Kızılay yönetimindeki yolcu otobüsü Amasya merkez DSİ kavşağı civarında yağış sonucu karla kaplı yolda kontrolden çıkarak savruldu.

Trafik levhasına çarparak durabilen otobüste maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otobüsteki 35 yolcudan yaralanan 30 kişi ambulanslar ve itfaiye aracıyla yakında bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı - Video





