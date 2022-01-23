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    Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı

    Amasya’da karla kaplı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol kenarındaki trafik levhasına çarparak durabildi. Kazada 30 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 23.01.2022 - 04:37
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 05:18
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    Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı

    Adıyaman’dan Giresun yönüne giden Emrah Kızılay yönetimindeki yolcu otobüsü Amasya merkez DSİ kavşağı civarında yağış sonucu karla kaplı yolda kontrolden çıkarak savruldu.

    Trafik levhasına çarparak durabilen otobüste maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Otobüsteki 35 yolcudan yaralanan 30 kişi ambulanslar ve itfaiye aracıyla yakında bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı - Video

    Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı #1

    Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı #2

    Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 30 yaralı #3


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